Na véspera da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná ganhou um desfalque de peso. O lateral-direito Paulo Henrique, que vinha sendo um dos destaques da equipe no Campeonato Paranaense, testou positivo para coronavírus e foi cortado do jogo contra o Confiança-SE, nesta sexta-feira.

O jogador estava junto com a delegação em Aracaju e voltou às pressas para Curitiba após saber o resultado do exame. O detalhe é que Paulo Henrique já havia testado positivo para Covid-19 há alguns meses. Ele cumpriu todo o período de isolamento e se recuperou.

Com isso, o clube acredita que esse novo exame seja um “falso positivo”.

Com a ausência do camisa 2, quem assumiu a lateral direita foi o estreante Toninho, contratado neste período de pandemia.

