O Paraná tomou um baita castigo logo na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira (07). Diante do Confiança-SE, o Tricolor levou um empate em 2×2 no apagar das luzes, em Aracaju.

Na primeira etapa, o Tricolor conseguiu movimentar a bola e dominou boa parte do jogo. As jogadas mais exploradas eram pelo lado esquerdo com Gustavo Mosquito. O time paranista dominou até os 20 minutos da primeira etapa, mas deu espaço para os donos da casa crescerem na partida e criarem oportunidades, principalmente, com Reis. Aos 45 minutos, o Paraná apostou em uma jogada pela direita, até então pouco explorada e conseguiu balançar as redes. Jhony avançou, entrou na área e rolou a bola no meio para Renan Bressan, que chutou rasteiro escolhendo o canto esquerdo do goleiro do Confiança.

O domínio inicial da segunda etapa também foi do Paraná, que não demorou para aumentar a vantagem. Aos 18 minutos, Gustavo Mosquito avançou pela esquerda, tirou do zagueiro e colocou no canto, fazendo o segundo.

O Confiança descontou aos 26, com Danilo Pires e depois disso pressionou até o final. Aos 50 minutos, Iago soltou uma bomba e empatou a partida.

Ficha Técnica

SÉRIE B 2020

1ª Rodada

CONFIANÇA 2X2 PARANÁ

Confiança: Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Matheus Mancini, Djalma Silva (Dudu); Amaral (Italo), Danilo Pires (Rafael Vila), Everton (Jefferson); Reis, Ari Moura (Iago); Mikael. Técnico: Matheus Costa.

Paraná: Alisson; Toninho, Thales, Fabrício e Jean Victor ; Carlos Dias (Kaio), Jhony Douglas, Renan Bressan (Michel) e Gabriel Pires (Wandson) , Mosquito (Thiago Alves) e Raphael Alemão (Bruno Gomes) . Técnco Allan Aal.

Gols: Danilo Pires, 26’ do 2ºT, Iago, 50’ do 2ºT (CON); Renan Bressan, 45’do 1º, Gustavo Mosquito,18’ do 2º (PRC)

Cartões Amarelos: Matheus Mancini, Amaral, Danilo Pires e Reis (CON);Toninho, Fabrício, Bruno Gomes e Jean Victor (PAR)

Local: Arena Batistão

Árbitro: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT)

Assistentes: Marcelo Grando (MT) e Renan Antonio Angelim Rodrigues (MT)

