O técnico Allan Aal garante que está satisfeito com o elenco do Paraná. O treinador avaliou positivamente a atuação contra o Confiança, após o Tricolor abrir 2 a 0, mas ceder o empate sofrendo o segundo gol no último lance.

“Não adianta buscar algum jogador no mercado parecido com o que já temos no nosso elenco. Eu não acredito que exista um jogador só que chegue e vá resolver o time inteiro. Por isso estou tranquilo com o grupo que temos”, analisou Aal, em entrevista às rádios Banda B e Transamérica.

A principal posição que o clube ainda busca é para a camisa 9. Para a Segundona, o Paraná já contratou seis jogadores: Toninho (lateral-direito), Salazar (zagueiro), Hurtado (zagueiro), Jean Victor (lateral-esquerdo), Bruno Gomes (atacante) e Wandson (atacante).

Na próxima terça-feira (11), o Tricolor recebe o Avaí, pela segunda rodada, às 20h30, na Vila Capanema. Sobre a possibilidade de fazer um rodízio para testar o elenco, Allan Aal é enfático: “Rodízio é uma palavra perigosa. Penso em colocar o melhor que temos à disposição”.

