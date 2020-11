O Paraná Clube entra em campo neste domingo (1), às 15h, para enfrentar o Avaí, na Vila Capanema, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

O Tricolor busca sua primeira vitória na competição. Até aqui, em três jogos, foram dois empates e uma derrota. A equipe paranista ocupa a sexta posição no Grupo B, enquanto o Avaí é o líder do Grupo A.

Nesta primeira fase, os 16 times foram divididos em dois grupos de oito cada, com as equipes do Grupo A jogando contra as do Grupo B, em turno único.

Confira AO VIVO a partida:

