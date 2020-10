O Paraná Clube encara o Náutico, nesta terça-feira (6), precisando vencer para não correr o risco de sair do G4 da Série B, onde está desde a segunda rodada da competição. A partida acontecerá na Vila Capanema e será válida pela 14ª rodada.

Com 22 pontos, o Tricolor é o quarto colocado. Na cola, estão Ponte Preta, com 21, e, CRB e América-MG, com 20. Chapecoense e Juventude também somam 22 pontos, mas contam com saldo de gols maior que o do Paraná. Caso tenha mais um tropeço e os concorrentes vençam, o time paranista poderá deixar a área de classificação.

Tirando o Juventude, que recebe o líder Cuiabá, e o América-MG, que faz duelo direto com o Vitória, os demais concorrentes enfrentam adversários que estão na parte debaixo da tabela – a Chape pega o Botafogo-SP, a Ponte recebe o Guarani e o CRB encara o Confiança. Ou seja, tropeçar em casa pode complicar a situação do Paraná.

Mesmo com um triunfo, o Tricolor pode, no máximo, chegar à segunda colocação, já que somará 25 e o líder Cuiabá tem 28 (podendo atingir 31). O Timbu é o 14º, com 14 pontos, e vem de derrota por 1×0 para o Confiança.

Ausências

Os zagueiros titulares Fabrício e Salazar podem ficar de fora, mais uma vez. Ambos se recuperam de lesão e, mesmo que sejam relacionados, possivelmente não estejam aptos a atuar por 90 minutos. O meia Michel, reserva da equipe, cumpre suspensão automática.

“Oxigenação”

O técnico Allan Aal sinalizou, em entrevista à rádio Banda B após o jogo diante do Botafogo-SP, que pode incluir novas peças no time, com o objetivo de dar mais “gás” à equipe. O treinador comentou que a equipe vem sofrendo com o desgaste físico. O meia Vitinho e o o atacante Bruno Xavier devem ser, pela primeira vez, relacionados.



Entretanto, Aal disse que ambos não aguentam os 90 minutos por virem de lesão. Algumas opções para mudar o ataque paranista são: Marcelo, Guilherme Biteco e Léo Castro. Vitinho também pode aparecer na ponta direita.

Transmissão

O jogo entre Paraná e Náutico terá transmissão no Premiere. Você também pode conferir os detalhes da partida no Tempo Real da Tribuna.

Ficha técnica

Série B

14ª rodada

06/10/2020

PARANÁ x NÁUTICO

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Roberto, Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas; Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires (Marcelo), Andrey (Guilherme Biteco) e Bruno Gomes (Léo Castro).

Técnico: Allan Aal.

Náutico: Jefferson; Hereda, Rafael Ribeiro, Fernando Lombardi e Willian Simões; Josa (Dudu), Wagninho (Ruy) e Jean Carlos; Thiago, Dadá Belmonte e Paiva.

Técnico: Gilson Kleina.

Local: Vila Capanema

Horário: 19h15

Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Anderson Moreira de Farias (CE) e Jailson Albano da Silva (CE)

