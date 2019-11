A torcida do Paraná Clube está se mobilizando contra o evento oficial do clube em comemoração aos 30 anos de história, daqui pouco mais de duas semanas. Os torcedores pretendem boicotar a festividade e promover uma festa à parte na frente do local.

Um dia após o Tricolor divulgar o jantar comemorativo, a preço de R$ 100, sem bebidas, as reclamações por conta do valor motivaram a torcida a idealizar um evento em resposta. Os sócios, por exemplo, não possuem desconto.

Nas redes sociais, a torcida criou a “Festa do Povo”. A reportagem procurou torcedores que estavam divulgando o evento, mas esses preferiram não falar como responsáveis. Na descrição da festa, a organização pede que levem churrasqueira, comida e bebida.

“Não venha com ideia de protestar, será uma festa. Venha comemorar, porque diretores e jogadores passam, mas nosso amor pelo Tricolor nunca passará. O clube do povo é de seu povo”, diz o texto.

O evento da torcida paranista será na praça da Kennedy, em frente à sub-sede, no dia 19 de dezembro, data de aniversário do Paraná, a partir das 19h. É o mesmo horário do jantar oficial do clube, que acontecerá no salão da Sede da Kennedy, do outro lado da praça.

A torcida virtual Paranautas também promoverá um evento em comemoração ao aniversário do Tricolor, mas em outra data: 14 de dezembro. Os valores variam de R$ 40 a R$ 60, com comida e bebida inclusas. O local da festividade é a AABB, do Tarumã.

Com 55 pontos e na sétima colocação, o Paraná encerra sua participação na Série B na sexta-feira, às 19h15, diante do Botafogo-SP.

