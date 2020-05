O Paraná Clube fez testes de coronavírus em seu elenco na manhã desta quarta-feira (27). Sem saírem deu seus carros, os jogadores foram testados em sistema drive-thru, na Vila Capanema. O Tricolor espera o resultado dos exames até a próxima sexta-feira (29).

Os profissionais paranistas também tiveram a temperatura aferida pela equipe médica e tomaram vacina contra a gripe H1N1. Os jogadores receberam seus kits com uniformes de treino e a tendência é de que, após os resultados dos testes, o grupo retome os treinamentos presenciais no CT Ninho da Gralha na próxima segunda-feira (1º).

Antes, o Paraná já havia divulgado um vídeo exibindo ações de sanitização contra o coronavírus, tanto no Ninho, como na Vila Capanema.

Seguindo os protocolos de segurança, a primeira parte destes treinos será com atletas isolados em grupos menores, realizando somente trabalhos físicos. Mesmo em meio à pandemia de coronavírus, a pressão pela retomada do Campeonato Paranaense é intensa.

Presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Hélio Cury acredita que as partidas possam ser retomadas na segunda quinzena de junho.

O Tricolor se classificou para as quartas de final da competição em oitavo lugar, última posição da primeira fase que avança para o mata-mata. O duelo será contra o rival Coritiba, que terminou na liderança.

Mesmo com os riscos da pandemia, pesquisa recente mostrou que sete entre dez jogadores de futebol no Brasil são a favor da volta dos campeonatos. Por outro lado, clubes como o Corinthians já se manifestaram contrários à volta dos jogos, temendo pela saúde dos envolvidos.

Nesta quarta-feira, o Brasil registra o total de 391 mil casos confirmados de coronavírus, sendo 16,3 mil novos casos. O número de óbitos está em 24,5 mil. Já no Estado do Paraná, são 3.512 casos confirmados, com 159 mortes.

Confira mais imagens dos testes do Tricolor:

Em parceria com o LCA Coletas Laboratoriais LTDA, os atletas realizaram pela manhã os testes para COVID-19 no sistema drive thru. 🚗



Assim que saírem os resultados retornaremos aos treinos presenciais, seguindo todos os protocolos de prevenção dos órgãos de saúde. 😷 pic.twitter.com/nBIx6OVE2i — Paraná Clube (de 🏠) (@ParanaClube) May 27, 2020

