Em quinto lugar na tabela e vindo de uma vitória fora de casa sobre o América-MG, na última terça-feira (5), o Paraná Clube tem a chance, nos próximos dois jogos, de entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, terá que vencer Vitória e São Bento, seus próximos adversários, ambos na Vila Capanema. Oportunidade para o estádio, enfim, lotar nesta temporada.

Até aqui, ao longo de todo 2019, somente uma única vez o Durival Britto teve mais de dez mil pessoas, na vitória do Tricolor por 2×0 sobre o Coritiba, no dia 5 de outubro, quando o público pagante foi de 11.215 torcedores. Fora este confronto, a casa paranista não teve em nenhuma oportunidade mais de 50% de sua lotação.

Desta vez, a diretoria fez uma nova promoção, em que os ingressos casados para as duas partidas saem, no total, por R$ 20. Ou seja, é a hora de a Vila Capanema bombar e empurrar o Paraná rumo ao acesso. Depois destes dois duelos, o time só volta a jogar em casa na última rodada, contra o Botafogo-SP, no dia 30. A prova de que a torcida está ao lado da equipe foi dada nesta quarta-feira (6), quando foi receber a delegação no aeroporto Afonso Pena.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Oportunidade para melhorar a média de público do Tricolor no ano, que é de 4.004 torcedores por jogo. Ainda assim, a equipe tem a quinta melhor média de público da Série B, com 4.587 pessoas por rodada, atrás apenas de Coritiba (22.035), Sport (12.263), Vitória (7.185) e Bragantino (5.993). O que mostra que estes próximos duelos podem alavancar a campanha do time dentro e fora de campo.