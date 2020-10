Há menos de um mês, o Sampaio Corrêa estava afundado na zona do rebaixamento da Série B e era considerado um dos ‘sacos de pancadas’ do campeonato. Entretanto, nas últimas seis rodadas, a equipe do Maranhão tem sido o principal time da competição, com cinco vitórias e um empate.

Agora, quem vai enfrentar a ‘pedreira’ é o Paraná, que busca uma recuperação após um jejum de cinco jogos. O duelo acontece no próximo domingo, às 20h30, na Vila Capanema.

“É muito importante uma vitória pra gente no domingo. Estamos ajustando e fazendo tudo o que for preciso para entrarmos focados. O pensamento é olhar pra parte de cima da tabela. Aconteceram alguns percalços, mas só depende da gente para voltar ao rumo das vitórias”, disse o lateral-esquerdo Jean Victor.

Paraná deve ter modificações na equipe

Para a partida contra o Bolívia Querida, o técnico Allan Aal espera ter o seu sistema defensivo considerado titular em campo. O zagueiro Fabrício está em fase final de tratamento e deve retornar para formar a dupla com Salazar.

A grande incógnita está do meio-campo para frente. Com as atuações apagadas de Gabriel Pires e Marcelo contra o CSA, no último fim de semana, a tendência é que Bruno Xavier e Andrey sejam titulares.

O Tricolor é o sétimo colocado, com 23 pontos, a seis do América-MG, na quarta colocação.

