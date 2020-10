Em queda na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná tem se reforçado nestes últimos dias para voltar a brigar pelo G4 da competição. A tendência é que o clube anuncie mais dois reforços durante esta semana para que os atletas já fiquem à disposição contra o Sampaio Corrêa, no próximo domingo, às 20h30, na Vila Capanema.

O zagueiro Philipe Maia, 25 anos, já treina com o elenco paranista no CT Ninho da Gralha. Com passagens por Avaí, Mirassol e Vila Nova, o defensor já atuou ao lado do capitão Fabrício no Guarani. O seu último clube foi o Estoril, de Portugal.

Com a chegada do defensor, o Paraná fica com cinco atletas para a posição. O técnico Allan Aal ainda conta com Hurtado, Salazar, Fabrício e Guilherme Lacerda.

Aposta em mais um “homem-gol”

Outro atleta que também pode ser oficializado como reforço do Paraná nos próximos dias é o atacante Bruno Nunes, 30 anos, que estava no Juventude. A última partida oficial do centroavante pelo clube gaúcho foi justamente contra o Tricolor, pela terceira rodada da Série B. Após esse duelo, ele ficou sem espaço.

Revelado pela Ponte Preta, Bruno Nunes também tem passagens por Mogi Mirim, Oeste, Icasa, Mirassol, Fort Lauderdale, dos Estados Unidos, Portuguesa, Rio Preto, Comercial-MS, Nacional, São Bento, Jeonnam Dragons, da Coreia do Sul, e Villa Nova-MG.

O atacante chega para disputar posição, principalmente, com Bruno Gomes e Léo Castro.

