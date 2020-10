Sem vencer há cinco rodadas, o Paraná Clube viu o seu setor ofensivo cair de rendimento. Neste período, o Tricolor marcou apenas dois gols. No empate em 1×1 com o Brasil de Pelotas, o meia Renan Bressan foi quem balançou as redes. Já no 1×1 com a Chapecoense, a missão foi de Gabriel Pires, que é um atacante pelos lados, não um finalizador.

Aliás, o ataque em si vem sendo um grande problema para o técnico Allan Aal. Dos 15 gols marcados pela equipe na Série B, menos da metade (sete, no total), foram marcados por homens lá da frente.

Os artilheiros paranistas na competição são Renan Bressan e o atacante Bruno Gomes, com três gols. Porém, o camisa 9, após um bom começo, já não marca desde o dia 4 de setembro, na vitória por 1×0 sobre o Figueirense. Desde então, o Paraná entrou em campo sete vezes, com o jogador atuando em todas elas.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Os outros atletas do setor ofensivo que já marcaram gols foram Andrey, que fez dois na vitória por 3×1 sobre o Juventude, pela terceira rodada, Gabriel Pires, que marcou contra o Coelho, e Gustavo Mosquito, que balançou as redes no empate em 2×2 com o Confiança-SE, na primeira rodada, e já nem está mais no elenco tricolor, voltando para o Corinthians.

Novas opções no ataque

Até por conta dessa escassez de gols, o Paraná vem buscando reforços para o ataque. Para esta Série B, a diretoria já contratou Bruno Gomes, Bruno Xavier e Léo Castro, além de estar finalizando a chegada de Bruno Nunes.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná faz parceria com clube catarinense e empresta jogadores da base

+ Paraná se reforça e pode ter novidades contra o Sampaio Corrêa

+ Em queda, Paraná repete desempenho de 2019 e tem reta decisiva

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?