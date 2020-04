O lateral-direito Paulo Henrique, 23 anos, foi um dos primeiros reforços a pisar no CT Ninho da Gralha em 2020. No entanto, o jogador, que disputou a última temporada pelo Tubarão-SC, demorou um pouco para vestir a camisa do Paraná pela primeira vez.

Por conta de uma lesão, Paulo Henrique precisou esperar e só conseguiu fazer a sua estreia na vitória sobre o Palmas, no início de fevereiro, pela Copa do Brasil. Depois daquele jogo, o camisa 2 já passou a ser considerado peça fundamental e titular absoluto da lateral paranista.

“Meu começo foi de forma positiva. Nas primeiras partidas ainda estava adquirindo ritmo, depois fui me soltando mais. Acabei fazendo uma boa partida contra o Londrina, depois continuei crescendo”, disse o jogador à Tribuna do Paraná.

No entanto, o embalo na equipe principal do Tricolor acabou sendo freado com a paralisação do futebol, por conta do coronavírus. Na expectativa pelo retorno, Paulo Henrique tem contado com a ajuda da namorada Patrícia para manter a forma nessas “férias forçadas”.

“Tenho treinado todos os dias com ela. Não dá pra deixar o ritmo cair. É um momento muito conturbado, mas temos que ser mais profissionais do que nunca. Não podemos relaxar totalmente, não dá pra deixar de trabalhar. Acredito que temos que manter o ritmo da melhor maneira possível”, frisou.

Antes da pausa no calendário do futebol, o Paraná havia se classificado para as quartas de final do Campeonato Paranaense – enfrenta o Coritiba – e disputava a terceira fase da Copa do Brasil – havia perdido o jogo de ida por 1×0 para o Botafogo.

