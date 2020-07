O Paraná confirmou na tarde desta quarta-feira (15) o acerto com a Estadium.bet, a nova patrocinadora master do clube. A empresa é um site de apostas, que abriga várias modalidades esportivas.

publicidade

O Tricolor divulgou um vídeo promocional com um desafio para os seus torcedores. O objetivo é alcançar 15 mil cadastros no site de apostas para que o clube possa lucrar ainda mais com a parceria.

O clube destacou que a parceria com a Estadium.bet é válida até o final do ano que vem. Os valores não foram divulgados.

A legalização das apostas no Brasil no final de 2018 fez com que o mercado publicitário investisse nos clubes. De acordo com levantamento do Uol, 13 clubes do Brasileirão do ano passado chegaram a firmar parcerias com sites de apostas.

Além do Paraná, a Estadium.bet também possui acordo com o Atlético-GO, que disputará a Série A deste ano.

+ Mais do Tricolor:

publicidade

+ Campeonato Paranaense pode retornar no próximo final de semana

+ CBF define tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?