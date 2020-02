Buscando sua primeira vitória na Vila Capanema em 2020, o Paraná recebe o Operário, domingo (16), às 18h, pela 7.ª rodada do Campeonato Paranaense.

publicidade

Até o momento, o Tricolor fez três partidas como mandante na disputa, com o péssimo retrospecto de duas derrotas e um empate. A sequência ruim diante da própria torcida, aliás, vem desde a temporada passada. Nos últimos dois anos e dois meses, tem aproveitamento de somente 46,5% dos pontos.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

As dificuldades na Vila, aliás, incomodam o elenco e comissão técnica. O técnico Allan All admitiu que o time está tenso em campo, enquanto o capitão Fabrício cobrou equilíbrio da equipe para impor seu padrão de jogo.

Diante do Operário, Aal deve repetir o time que empatou com o Cianorte, dentro de casa, na rodada anterior. Uma possível novidade pode ser a estreia do experiente meia Renan Bressan, que deve ficar no banco de reservas e surge como opção.

+ CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PARANAENSE!

O Operário, por sua vez, promete parada dura. O Fantasma é o terceiro colocado, com 13 pontos, dois a menos que o líder FC Cascavel. Em seis jogos, a equipe soma quatro vitórias, um empate e somente uma derrota. O atacante Douglas Coutinho, por sua vez, é o artilheiro da competição, com quatro gols.

Já o Paraná precisa vencer para se afastar da parte de baixo da tabela e se firmar no grupo dos oito que se classificam para a próxima fase. O Tricolor abre a rodada na oitava posição, com seis pontos.

Transmissão

O jogo será transmitido pela DAZN. Você também pode acompanhar a partida no Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Rodada 7 – DOMINGO (16/02/2020)

Paraná x Operário

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Kaio e Thiago Alves; Robson, Raphael Alemão e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Allan Aal.

Operário: André Luiz; Sávio, Bonfim, Sosa e Danilo; Jardel, Régis Potiguar (Fábio) e Tomás Bastos; Douglas Coutinho, Bustamante e Jefinho. Técnico: Gerson Gusmão.

Horário: 18h.

Local: Vila Capanema.

Árbitro: Murilo Ugolini Klein.

Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Giovani Marlus de Oliveira Massoquetto.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná não descarta a contratação de Guilherme Biteco

+ Paraná busca equilíbrio dentro do Campeonato Paranaense

+ Allan Aal se incomoda com posição do Paraná no Campeonato Paranaense