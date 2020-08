Apesar da boa atuação no empate em 2×2 com o Confiança-SE, na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, quando deixou escapar a vitória nos acréscimos, o Paraná Clube deve ter mudanças na escalação pro duelo com o Avaí, nesta terça-feira (11), às 20h30, na Vila Capanema.

A principal expectativa fica por conta do retorno do lateral-direito Paulo Henrique. O jogador foi vetado no dia do jogo em Sergipe por ter testado positivo para o coronavírus, No entanto, como já havia contraído a doença, o técnico Allan Aal ainda aguarda os novos exames para saber se ele estará liberado.

Outra novidade pode ser no ataque. Gabriel Pires, Wandson e Thiago Alves disputam a posição lá na frente. O primeiro foi titular contra o Confiança, e os outros dois entraram no decorrer do confronto.

A escalação, no entanto, depende ainda de todos os testes de Covid-19. Os resultados saem apenas na manhã desta terça, data do jogo.

Mas uma possível formação paranista terá: Alisson; Paulo Henrique (Toninho), Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Carlos Dias e Renan Bressan; Gabriel Pires (Wandson), Gustavo Mosquito e Raphael Alemão.

