Seguir como treinador do Paraná Clube ao final de uma temporada é uma tarefa quase impossível nos últimos anos. Nesta década, apenas em três oportunidades o técnico que fechou um ano começou o seguinte. A saída de Matheus Costa, consolidada nesta terça-feira (3), confirma a rotina tricolor. De 2010 até 2019, foram 23 técnicos (alguns com mais de uma passagem) e 28 trocas.

Marcelo Oliveira abriu os anos 2010 no comando tricolor. Fez boa campanha, mas acabou demitido antes mesmo do final da temporada. Roberto Cavalo encerrou a Série B e começou o Paranaense de 2011, mas logo foi mandado embora. Naquele ano, também passaram Ricardo Pinto e Guilherme Macuglia. O ídolo Ricardinho abriu 2012, mas foi trocado durante a Série B por Toninho Cecílio, que ficou até abril do ano seguinte.

Daí por diante, uma incessante troca de treinadores. Dado Cavalcanti durou até bastante, mas não emplacou 2014 no comando. Veio Milton Mendes, substituído por Ricardo Drubscky (que só ficou um jogo), Claudinei Oliveira (que foi para o Athletico) e novamente Ricardinho. Aposta da casa, Luciano Gusso abriu 2015, mas caiu após a eliminação do Paranaense. Naquele ano, ainda trabalharam no tricolor Nedo Xavier, Fernando Diniz e o interino Fernando Miguel.

Em 2016, outra vez quatro treinadores: Claudinei Oliveira de novo, Marcelo Martelotte, Roberto Fernandes e Fernando Miguel de novo como interino. No ano seguinte, marcado pelo acesso para a primeira divisão, o Paraná começou a temporada com Vágner Lopes, passou por Cristian de Souza e por Lisca até chegar a Matheus Costa.

O novamente ex-técnico paranista deu lugar para o retorno de Vágner Lopes em 2018. Mas logo retomaram-se as trocas – Rogério Micale, a terceira passagem de Claudinei Oliveira e enfim Dado Cavalcanti, que venceu o tabu e iniciou esta temporada, e por isso é o técnico que mais comandou o time nesta década, mas com apenas 60 partidas. E ele foi demitido para a volta de Matheus Costa, que novamente dispensado reforça essa roda-viva do Tricolor.

Os técnicos do Paraná nesta década

2010 – Marcelo Oliveira

2010 – Roberto Cavalo

2011 – Ricardo Pinto

2011 – Roberto Fonseca

2011 – Guilherme Macuglia

2012 – Ricardinho

2012 – Toninho Cecílio

2013 – Dado Cavalcanti

2014 – Milton Mendes

2014 – Ricardo Drubscky

2014 – Claudinei Oliveira

2014 – Ricardinho

2015 – Luciano Gusso

2015 – Nedo Xavier

2015 – Fernando Diniz

2015 – Fernando Miguel

2016 – Claudinei Oliveira

2016 – Marcelo Martelotte

2016 – Roberto Fernandes

2016 – Fernando Miguel

2017 – Vágner Lopes

2017 – Cristian de Souza

2017 – Lisca

2017 – Matheus Costa

2018 – Vágner Lopes

2018 – Rogério Micale

2018 – Claudinei Oliveira

2018 – Dado Cavalcanti

2019 – Matheus Costa