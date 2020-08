O Paraná acertou nesta quinta-feira com o volante Karl, 27 anos, que disputou o último Campeonato Paulista pela Ferroviária-SP. O jogador chega para suprir a saída do jovem Carlos Dias, que se transferiu para o Apoel, do Chipre, na última semana.

Revelado pelo Caxias, o volante possui passagens pelo futebol português – Arouca e CD Tondela – e também por outras equipes brasileiras como São Luiz, São José-RS, Aimoré, Brusque e São Caetano.

Será a primeira oportunidade do jogador na Série B do Campeonato Brasileiro. Karl terá um reencontro com a sua dupla de volantes da Ferroviária. No Paulistão, o atleta jogou ao lado de Higor Meritão, hoje também no Tricolor.

