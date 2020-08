O Paraná fez mais uma vez valer o fator casa e venceu o Juventude por 3 a 1 na terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (14), na Vila Capanema, o Tricolor balançou as redes duas vezes com Andrey, ainda no primeiro tempo, e com Bruno Gomes, no segundo. Com o triunfo, o time alcançou sete pontos, ocupando a liderança da competição, que terá o complemento da rodada neste sábado (15).

Antes de a bola rolar, a partida foi marcada pelos cinco testes positivos de coronavírus na delegação do Juventude. O técnico Pintado foi um dos que tiveram o diagnóstico da Covid-19 e, por isso, Dino Camargo comandou a equipe gaúcha. Do lado paranista, a novidade foi Andrey, que neste Brasileirão não tinha iniciado entre os titulares. O jogador substituiu Gustavo Mosquito, que voltou ao Corinthians.

Os visitantes saíram na frente, ainda no primeiro tempo. Aos 19 minutos, Renato Cajá viu que Alisson estava adiantado e mandou uma bomba de fora da área. A bola encobriu o goleiro e deixou o Juventude na frente. O Paraná manteve a movimentação e chegou ao empate aos 40 minutos, com Andrey. Em uma bola lançada na área, Raphael Alemão tentou, a sobra ficou para Renan Bressan, que bateu forte, mas a bola explodiu na defesa. O rebote ficou com Andrey, que estufou nas redes. Aos 46, mais uma vez, o camisa 11 marcou. Jean cruzou da esquerda, Andrey chegou na segunda trave, deu um toque, e virou para o Tricolor.

Na segunda etapa, o Paraná conseguiu administrar a vantagem, não tomou sustos e ainda ampliou com Bruno Gomes, aos 31.O atacante recém tinha entrado na partida no lugar de Andrey.

O próximo compromisso do Paraná será na terça-feira (18), diante do Guarani, no estádio Brinco de Ouro, às 21h30. A partida será válida pela quarta rodada do Brasileirão.

Ficha Técnica

SÉRIE B 2020

3ª Rodada

14/08/2020

PARANÁ 3X1 JUVENTUDE

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão (Kaio) e Renan Bressan (Salazar); Gabriel Pires (Wandson), Andrey (Bruno Gomes) e Raphael Alemão (Thiago Alves). Técnico: Allan Aal.

Juventude: Luís Carlos; Luís Ricardo, Augusto, Reynaldo e Hélder(Samuel Santos); João Paulo, Marciel (Tarta), Gabriel Bispo e Renato Cajá (Bruno Nunes); Breno Lopes (Roberto) e Dalberto. Técnico: Dino Camargo.

Gols: Renato Cajá, 19/1º (JUV); Andrey, 40 e 46/1º, Bruno Gomes, 31/2º(PAR)

Cartão amarelo: Samuel Santos, Gabriel Bispo (JUV)

Local: Vila Capanema

Árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

Assistentes: Pablo Almeida da Costa (MG) e Douglas Almeida Costa (MG)

