O Paraná Clube confirmou que cinco atletas que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior subiram para o elenco profissional. Os jogadores já foram integrados e estão treinando com a equipe, sob o comando do técnico Allan Aal.



Os escolhidos foram o goleiro Gabriel, o zagueiro Guilherme Lacerda, os volantes Kriguer e Carlos Dias, além do centroavante Ruan. O atacante Lucas Sene, cotado antes da competição, continua na categoria abaixo.

TABELA: confira os jogos do Campeonato Paranaense 2020



A presença desses jogadores já era uma ideia da comissão técnica, que avaliou o desempenho na Copinha e necessita da presença deles até para complementar o elenco, que teve sérias dificuldades para ser montado. Sem recursos, a diretoria adotou a política de trazer atletas jovens com salários pagos pelo clube de origem. Foram 12 contratações até aqui.

“Pretendemos usá-los. Já vínhamos trabalhando com alguns desses jogadores no elenco antes do final da temporada passada e vamos oportunizar sim, independente se vai permanecer no grupo”, declarou o treinador, durante a semana.



O comandante paranista também revelou que os demais que participaram do torneio de juniores passarão, de forma revezada, uma semana com o time principal para ganhar experiência e conhecer a dinâmica do trabalho.

O goleiro Gabriel comemorou a oportunidade de chegar ao time principal paranista. “É um sonho de todos os atletas se tornar profissional, e hoje eu estou aqui, treinando com todo o elenco principal. Acredito que estou no caminho certo e que pode ser um ano de muitas conquistas e realizações para minha vida pessoal e profissional”, disse o arqueiro, que vai disputar posição com Alisson, Valcir e Filipi.

