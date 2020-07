O Paraná confirmou na tarde desta segunda-feira (20) a contratação do lateral-esquerdo Jean Victor, 26 anos, que estava no Boavista na disputa do Campeonato Carioca. O contrato é válido até o final da Série B.

O jogador chega para disputar posição com Juninho, único atleta do setor, desde que Hulk se transferiu para o futebol português. Revelado pelo Botafogo, Jean Victor também passou pelo Oeste.

“Posso ajudar o time com a bola parada, tenho um bom cruzamento e estou preparado para o que o professor precisar”, disse o lateral, em entrevista ao site oficial do Paraná.

