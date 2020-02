Em recuperação física no Paraná, o meia-atacante Guilherme Biteco não está totalmente descartado dos planos do clube para esta temporada. Desde o dia 24 de janeiro, o atleta utiliza as dependências do Tricolor para se reabilitar de uma cirurgia no joelho. No treino da última quinta-feira (13), ele participou das atividades de aquecimento com o grupo de jogadores comandados pelo técnico Allan Aal.

Com uma forte identificação com a torcida paranista, Guilherme Biteco retornou ao Tricolor neste ano, mas sem nenhum acordo firmado com o Tricolor, apenas para ganhar condições físicas. Assim que chegou ao Ninho da Gralha, o atleta realizou exercícios em separado, porém, agora participa de alguns momentos dos treinos com o grupo.

O executivo de futebol do Paraná, Alex Brasil, explicou que essa integração do jogador com o grupo é apenas em momentos específicos – como o aquecimento – e que existe uma grande preocupação do clube em ajuda-lo. Contudo, o dirigente não descartou uma possível presença do jogador, futuramente, oficialmente entre os contratados.

“Esse assunto tratamos apenas internamento, mas nossa preocupação neste momento é apenas com o ser humano Guilherme Biteco. Depois a gente não sabe o que pode acontecer”, disse à reportagem.

De acordo com Alex Brasil, não há um tempo estipulado para a recuperação do jogador que, até o momento, vem evoluindo em seu tratamento.

“Ele operou o ligamento cruzado anterior. O tempo de recuperação vai depender da resposta do próprio corpo dele, mas tudo vem andando perfeitamente”, falou.

O meia-atacante vestiu a camisa paranista em 2017 e 2018, em 27 partidas, sendo a maior parte – 22 – na primeira temporada, quando precisou fazer uma cirurgia no tendão de aquiles. No ano seguinte, Biteco conviveu com lesões e pouco entrou em campo. O atleta soma quatro gols pelo Paraná.

Guilherme Biteco participa de algumas atividades com o elenco. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

