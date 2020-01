O goleiro Thiago Rodrigues, 31 anos, foi mais um jogador a entrar na Justiça contra o Paraná Clube. O jogador está tentando a rescisão contratual na Justiça para assinar com o CSA, que caiu para a Série B e é concorrente do clube paranaense.



O atleta paranista foi anunciado pelo clube alagoano no final de dezembro e o contrato era de empréstimo ao término do Brasileiro. O Tricolor tem contrato com o jogador até o final deste ano. O impasse, contudo, é em relação ao débito de 2019, que envolve salários e direitos de imagem desde agosto, 13º salário, férias e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O Paraná não tem previsão de pagamento e mantém o vínculo com o goleiro, que fica preso ao clube no Boletim Informativo Diário (CBF). O cenário fez com que ele tivesse que buscar uma ação judicial para conseguir se desvincular e ficar livre para assinar em definitivo com o CSA.



No momento, são duas hipóteses: a rescisão através de um mandado de segurança ou um acordo com a diretoria paranista para liberá-lo antes da medida anterior. Enquanto espera, ele não pode ser registrado e jogar o Estadual pelo novo time.

Thiago Rodrigues é o quarto atleta que tinha contrato para a temporada atual que optou pela Justiça para sair do Tricolor. O lateral-direito Éder Sciola e o atacante Jenison conseguiram suas rescisões durante a semana. O zagueiro Rodolfo fez um acordo depois e se acertou com o rival Coritiba – o Paraná manteve 30% dos direitos econômicos para uma eventual venda. Já o meia Alesson também se acertou com o clube, ficando com 20%, para liberação e foi para o Bahia.



Os outros seis jogadores que atuaram em 2019 e possuem vínculo neste ano continuaram. Os atletas que encerraram o vínculo na última temporada ainda aguardam uma posição para o pagamento dos débitos antes de entrarem na Justiça.

