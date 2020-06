Desfalque do Paraná desde fevereiro, por conta de uma lesão na face, o goleiro Alisson será um importante reforço para o Tricolor quando o futebol retornar. Considerado o arqueiro titular da equipe, o camisa 1 já está completamente recuperado da contusão.

Em sete partidas disputadas nesta temporada, o goleiro Alisson sofreu apenas três gols. Já de volta aos treinamentos, o arqueiro destacou a mudança nos trabalhos por conta das medidas de segurança. “Temos conseguido fazer bons trabalhos nos treinos, ainda é uma situação diferente por não utilizar o grupo todo, então temos buscado uma evolução diária com a preparação de goleiros”, disse o camisa 1, em entrevista à Rádio Transamérica.

Quando o futebol for retomado, o Paraná terá as quartas de finais do Campeonato Paranaense, contra o Coritiba, a partida da volta da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Botafogo, e a disputa da Série B.

