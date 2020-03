O Paraná Clube anunciou que, por causa da pandemia de coronavírus, optou pelo fechamento de todas as suas sedes. No começo da semana o clube já tinha anunciado a suspensão das atividades do futebol por tempo indeterminado.

O anúncio, feito em nota oficial, afirma que estão sendo suspensas as atividades nas sedes da Kennedy, Capanema, Boqueirão e Ninho da Gralha.

Os setores fundamentais do clube seguirão trabalhando em home office e dúvidas podem ser retiradas pelos emails socio@paranaclube.com.br e secretariakennedy@paranaclube.com.br , sendo impossível o contato telefônico.

“A partir desta quinta-feira (19) já não haverá expediente na PRC Store, na Central Sócios e em nossa sede administrativa. Até sexta-feira (20) também serão encerradas as atividades do futevolei, futebol sintético, academia, artes marciais, sauna e bolão, todas as atividades realizadas na Sede da Kennedy, que assim permanecerá fechada por tempo indeterminado”, explica a nota paranista.

O Tricolor pede por fim a compreensão dos associados para que a pandemia seja contida e as atividades normais retornem o mais breve possível.

