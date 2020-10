Em busca de uma melhora em seu setor ofensivo, o Paraná Clube segue no mercado atrás de reforços. O próximo a ser anunciado é o atacante Matheus Mathias, que pertence ao Corinthians. A informação é da rádio Banda B.

publicidade

O jogador, de 22 anos, já está em Curitiba para realizar os exames médicos e, se for aprovado, assinará um empréstimo até o final da Série B, no fim de janeiro.

Revelado pelo ABC-RN, o centroavante marcou 12 gols em 20 jogos e logo em seguida chamou a atenção do Corinthians, onde chegou em 2018, mas disputou apenas dois jogos pelo clube. Depois, foi emprestado para Ceará, Avaí, Oeste e São Bernardo. Os dois últimos times ele defendeu nessa temporada, mas somou, no total, apenas cinco partidas em campo e nenhum gol marcado.

No momento, o Tricolor tem para a posição Bruno Gomes e Léo Castro, que não vêm de bons momentos. O primeiro é quem mais vem jogando como titular e marcou um gol no empate em 3×3 com o Cuiabá, na rodada passada, após um longo jejum sem balançar as redes.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná convoca sócios para eleições dos conselhos Deliberativo e Fiscal

+ Allan Aal não espera facilidade pro Paraná contra lanterna da Série B

+ Paraná patina na Série B, mas demitir Allan Aal seria injusto

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?