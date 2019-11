Logo após a vitória sobre o São Bento, na terça-feira, no Durival Britto, o técnico Matheus Costa, do Paraná Clube, chamou a atenção na entrevista coletiva por criticar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por conta da maratona de jogos que o Tricolor tem nesta reta final de Série B.

A delegação paranista já viajou na última quarta-feira para Goiânia, local da partida desta sexta-feira, contra o Atlético-GO. Após o confronto direto, o Tricolor retorna a Curitiba e viaja de ônibus para Santa Catarina, pois já terá o Criciúma pela frente na terça-feira, no Heriberto Hülse.

“Somos a única equipe brigando pelo acesso que tem jogos a cada três dias. Tentamos mudar o jogo contra o Criciúma, mas não conseguimos, não entendemos porquê”, disse o treinador paranista. O Coritiba, por exemplo, que teria o confronto frente ao Bragantino no dia 22 (sexta-feira), teve a sua partida alterada para o dia 24 (domingo).

Os outros rivais diretos na briga pelo acesso também terão mais tempo de preparação. O Atlético-GO enfrenta o Brasil de Pelotas, no dia 21 (quinta-feira), no Rio Grande do Sul, e o América-MG só joga no dia 22 (sexta-feira), contra o Guarani, em Campinas.

