No dia 19 de dezembro, o Paraná Clube completará 30 anos. Para celebrar a data, o torcedor poderá escolher qual é a seleção ideal do Tricolor em todo esse tempo de existência. Em uma votação, que está sendo realizada no site oficial do time, os paranistas poderão escolher, por posição, quais jogadores foram os melhores em suas funções.

“A ideia é reunir os jogadores que foram decisivos em nossas maiores conquistas e marcaram seus nomes no coração de toda a nação paranista. Vamos preparar uma campanha especial e é a sua hora de fazer parte desse momento”, diz o texto que acompanha a eleição dos craques.

A votação estará aberta até o dia 1º de outubro e, após o resultado, o clube irá programar ações comemorativas com os ‘imortais’ paranistas. Poderão ser lançados produtos especiais para a data com imagens da seleção, assim como eventos com os eleitos.

Rodrigo Sanches, analista de marketing do Paraná Clube, contou à Tribuna do Paraná que haverá uma homenagem aos jogadores que ganharem a votação e explicou como foi elaborada a lista dos atletas. “A pré-seleção de quem entraria para a votação foi definida pelo departamento de marketing em conjunto com alguns torcedores”, disse ele.

Entre os craques que estão concorrendo é possível encontrar campeões da Série B de 1992 e 2000, goleiros que marcaram época, pentacampeões paranaenses, artilheiros absolutos do time e o técnico que conseguiu conduzir o Tricolor para sua participação na Copa Libertadores.

Confira os nomes:

Goleiros: Régis, Marcos, Luiz Henrique e Flávio Pantera.

Laterais-direitos: Balu, Cristovam, Denilson e Gil Baiano.

Laterais-esquerdos: Ednelson, Fabinho, Guilherme e Ronaldo Alfredo.

Zagueiros: Ageu, Edinho Baiano, Hilton e Marcão.

Volantes: Beto, Hélcio, João Antônio e Marquinhos Ferreira.

Meio-campistas: Adoílson, Lúcio Flávio, Ricardinho e Serginho Cabeção.

Atacantes: Claudinho, Maurílio, Renaldo e Saulo.

Técnicos: Caio Júnior, Geninho, Otacílio Gonçalves e Rubens Minelli.

