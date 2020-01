O Paraná Clube anunciou na tarde desta terça-feira (14) mais um reforço para a temporada 2020. O mais novo jogador a vestir a camisa paranista é o zagueiro uruguaio Facundo Falcón. Para o site oficial do Paraná Clube, o jogador disse que quer aproveitar a chance no Tricolor para fazer seu nome no futebol brasileiro e que respeita o peso do time.



O atleta tem 22 anos e teve parte de sua formação no River Plate, do Uruguai. Em 2019 ele atuou pelo Real Sport, clube da Terceira Divisão do Rio Grande do Sul, onde fez 11 partidas.

As expectativas do defensor são grandes no Tricolor, já que ele considera esta como “a maior oportunidade de sua carreira”. “O Paraná é um clube de muita tradição, com um ótimo calendário e reconhecido no Brasil e no exterior. Espero fazer uma grande temporada”, falou.

Falcón vai disputar vaga com Fabrício, Fernando Timbó, Clau e Thales. Essa é a 12ª contratação do Paraná para este ano. Até o momento, o Tricolor acertou com o zagueiro Thales, os laterais-direito Paulo Henrique e Rafael França, o lateral-esquerdo Hulk, os volantes Kaio e Gabriel Kazu, os meias Dudu, Robson e Michel, e os atacantes Gustavo Mosquito e Marcelo.

A tendência é que um goleiro e um centroavante desembarquem no Ninho da Gralha nos próximos dias. Além de novas caras, o técnico Allan Aal também deve contar com alguns destaques da equipe que disputou a Copinha.

Até agora, o Paraná conta com 27 jogadores em seu elenco profissional:

Goleiros: Alisson, Valsir e Filipi

Laterais: Paulo Henrique, Rafael França, Juninho e Hulk

Zagueiros: Fabrício, Fernando Timbó, Thales, Facundo Falcón e Clau

Volantes: Jhony Douglas, Bruno, Gabriel Kazu, Kaio e Luan (DM)

Meias: Warley, Thiago Alves, Dudu, Michel e Robson

Atacantes: Raphael Alemão, Rafael Furtado, Gustavo Mosquito, Marcelo e Andrey

