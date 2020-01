O Paraná Clube anunciou na tarde desta terça-feira (14) mais um reforço para a temporada 2020. O mais novo jogador a vestir a camisa paranista é o zagueiro uruguaio Facundo Falcón. Para o site oficial do Paraná Clube, o jogador disse que quer aproveitar a chance no Tricolor para fazer seu nome no futebol brasileiro e que respeita o peso do time.



O atleta tem 22 anos e teve parte de sua formação no River Plate, do Uruguai. Em 2019 ele atuou pelo Real Sport, clube da Terceira Divisão do Rio Grande do Sul, onde fez 11 partidas.

+ Confira a tabela do Campeonato Paranaense!



As expectativas do defensor são grandes no Tricolor, já que ele considera esta como “a maior oportunidade de sua carreira”. “O Paraná é um clube de muita tradição, com um ótimo calendário e reconhecido no Brasil e no exterior. Espero fazer uma grande temporada”, falou.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

Falcón vai disputar vaga com Fabrício, Fernando Timbó, Clau e Thales. Essa é a 12ª contratação do Paraná para este ano. Até o momento, o Tricolor acertou com o zagueiro Thales, os laterais-direito Paulo Henrique e Rafael França, o lateral-esquerdo Hulk, os volantes Kaio e Gabriel Kazu, os meias Dudu, Robson e Michel, e os atacantes Gustavo Mosquito e Marcelo.

A tendência é que um goleiro e um centroavante desembarquem no Ninho da Gralha nos próximos dias. Além de novas caras, o técnico Allan Aal também deve contar com alguns destaques da equipe que disputou a Copinha.

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis

Até agora, o Paraná conta com 27 jogadores em seu elenco profissional:

Goleiros: Alisson, Valsir e Filipi

Laterais: Paulo Henrique, Rafael França, Juninho e Hulk

Zagueiros: Fabrício, Fernando Timbó, Thales, Facundo Falcón e Clau

Volantes: Jhony Douglas, Bruno, Gabriel Kazu, Kaio e Luan (DM)

Meias: Warley, Thiago Alves, Dudu, Michel e Robson

Atacantes: Raphael Alemão, Rafael Furtado, Gustavo Mosquito, Marcelo e Andrey

+ Mais do Tricolor:

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pela celular, computador ou smart tv

+ Paraná Clube aposta em time jovem e rápido para surpreender no Paranaense

+ Tricolor perde para o RB Brasil e é eliminado da Copinha