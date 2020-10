O Paraná Clube confirmou, nesta quarta-feira (28), a contratação do atacante Matheus Mathias. O jogador, de 22 anos, pertence ao Corinthians e chega por empréstimo até o final da Série B.

Centroavante, ele chega para disputar a camisa 9 com Bruno Gomes, artilheiro do Tricolor na segunda divisão, com seis gols. No entanto, ele admite que pode jogar em outra função também.

“Sou centroavante, também gosto de jogar no meio campo, mas o meu ponto forte é dentro da área”, disse ele, em entrevista ao site oficial paranista.

Revelado pelo ABC-RN, Matheus Mathias marcou 12 gols em 20 jogos em 2018 e logo em seguida chamou a atenção do Corinthians, onde disputou apenas dois jogos. Depois, foi emprestado para Ceará, Avaí, Oeste e São Bernardo. Os dois últimos times ele defendeu nessa temporada, mas somou, no total, apenas cinco partidas em campo e nenhum gol marcado.

“Os planos são os melhores possíveis, colocar o Paraná Clube na Série A e ter um bom desempenho dentro de campo, fazendo muitos gols”, destacou.

