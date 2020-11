Turno novo, técnico novo. O Paraná Clube inicia a caminhada nos últimos 19 jogos da Série B com a reestreia de Rogério Micale no comando. Nesta sexta-feira (6), o desafio será diante do Confiança, às 21h30, pela 20ª rodada da competição.

Na oitava colocação, com 28 pontos, a equipe precisa correr atrás do prejuízo e voltar a figurar no G4 para não deixar a concorrência se distanciar. Por outro lado, caso vença e conte com outros resultados, pode voltar à área de classificação.

“Vim com o desejo de fazer um grande trabalho, de subir o Paraná e não vou medir esforços, trabalhando 24 horas para isso”, afirmou o treinador, em entrevista à TVPRC.

O Tricolor tem apenas uma vitória nos últimos nove jogos e, apesar de ter liderado a disputa, foi perdendo posições e agora está a três pontos do G4, com o risco de se distanciar cada vez mais.

Desfalques e retornos

O time paranista vai a campo com alterações, já que os volantes titulares Jhony Douglas e Higor Meritão cumprirão suspensão por terem tomado o terceiro cartão amarelo na partida diante do Cruzeiro.

Karl é presença certa em uma das vagas deixadas em aberto, enquanto Luan e Kaio disputam a posição restante.

Após ficar de fora nos últimos quatro jogos, tratando de uma lesão no abdômen, o goleiro Alisson está à disposição para ser escalado. Micale poderá optar pelo retorno do goleiro titular ou manter Marcos na meta, que apresentou desempenho regular.

Na lateral-esquerda quem retorna é Jean Victor, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro. Com isso, Juninho volta para o banco.

Transmissão

O jogo entre Paraná Clube e Confiança terá transmissão do Sportv para todo o Brasil, menos para o estado do Paraná, que acompanha pelo Premiere. A Tribuna do Paraná faz a cobertura em Tempo Real.

Ficha técnica

SÉRIE B

20ª rodada

06/11/2020

PARANÁ x CONFIANÇA

Paraná

Marcos (Alisson); Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Jean Victor; Karl, Kaio (Luan) e Renan Bressan; Thiago Alves, Andrey e Bruno Gomes.

Técnico: Rogério Micale

Confiança

Rafael Santos; Thiago Ennes, Nirley, Vinícius Simon e Silva; Madison e Castilho; Reis, Rafael Vila e Italo; Renan Gorne.

Técnico: Daniel Paulista

Local: Vila Capanema

Horário: 21h30

Árbitro: Jonathan Antero Silva (RO)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Adenilson de Souza Barros (RO)

