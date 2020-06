O Paraná Clube vem movimentando seu elenco durante a parada do futebol por conta da pandemia do coronavírus. Agora, quem está de saída é o zagueiro Everson. Pouco aproveitado pelo técnico Allan Aal, o jogador, de 22 anos, não terá seu contrato renovado para a sequência da temporada.

O vínculo do atleta com o Tricolor acaba no próximo dia 30 e para ficar com o defensor, o time paranista teria que arcar com seus salários, que neste primeiro semestre eram pagos pelo Portimonense, de Portugal, clube ao qual pertence.

Porém, diante do orçamento do Paraná e das poucas atuações de Everson, que jogou apenas três vezes, todas quando foi a campo um time reserva, poupando os titulares, a diretoria priorizou a contratação de outros nomes para o setor.

Até aqui, o Tricolor já contratou os colombianos Salazar, ex-Rio Branco, e Hurtado, ex-PSTC, para a zaga, que ainda conta no elenco com os titulares Fabrício e Thales, além de Guilherme Lacerda.

