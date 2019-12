Uma semana se passou após o encerramento oficial da Série B do Campeonato Brasileiro e a situação é a mesma no Paraná Clube. As pendências financeiras não foram solucionadas e o Tricolor não procurou alguns destaques da temporada para uma possível renovação de contratos.

A reportagem entrou em contato com o diretor de futebol Alex Brasil, que confirmou a situação. “É a mesma coisa do que eu havia falado após o jogo contra o Botafogo-SP. Precisamos fechar as contas deste ano para então começarmos a planejar o próximo ano. Não conversamos com ninguém até o momento”, disse o dirigente.

Alguns jogadores confirmaram que não foram procurados e lamentaram o descaso da diretoria. A falta de comunicação também resultou na saída do técnico Matheus Costa. Sem negociação, o treinador optou por seguir um outro caminho na próxima temporada e descartou seguir o clube.

Entre os principais atletas que se destacaram na Segundona e não possuem vínculo para o ano que vem estão Leandro Almeida e Vitinho – que haviam sido adquiridos pelo Tricolor -, Guilherme Santos, Fernando Neto e Bruno Rodrigues – que chegaram ao clube por empréstimo.

Sem confirmação sobre o fechamento das contas da temporada, nem mesmo o futuro de Alex Brasil está definido no clube. A reportagem procurou o presidente Leonardo Oliveira, que não respondeu aos questionamentos.