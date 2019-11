Em tom de despedida da temporada, o Paraná Clube recebe o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (29), às 19h15, na Vila Capanema, para encerrar sua participação na Série B. Sem chance de acesso ou rebaixamento, o Tricolor apenas cumpre tabela na competição. O duelo terá transmissão do Premiere para todo o Brasil e também no Tempo Real da Tribuna!

A derrota no confronto direto contra o Atlético-GO, há duas rodadas, praticamente decretou o fim da possibilidade de subir. O time ainda empatou com o Criciúma no jogo passado, que apenas decretou matematicamente a permanência na segunda divisão.

Dessa forma, o Paraná entra em campo para dar adeus à sua torcida na temporada e para alcançar a segunda melhor campanha na Série B na erra dos pontos corridos. Em caso de vitória, a pontuação supera a de 2013, de 57 pontos, e só fica atrás de 2017, ano do acesso, com 64 pontos. A um jogo do fim, a equipe tem 55 pontos.

O aproveitamento como mandante, contudo, foi o grande problema em 2019. O rendimento é apenas o nono entre os 20 clubes, com sete vitórias, nove empates e duas derrotas, somando 55,6%.

“Tivemos uma Série B produtiva, dentro das dificuldades e condições encontradas. Poucos sabem o que passamos. O torcedor tem que ter orgulho de seu clube, em campo ficou nítido que lutamos e brigamos. Foi falado para atingir os 45 pontos e era esse o objetivo, que atingimos com dez rodadas de antecedência. Ninguém sai satisfeito por não conquistar o acesso, mas vamos buscar encerrar na sexta posição”, declarou o técnico Matheus Costa, que ainda não tem seu futuro definido.

Para o último confronto do ano, 21 jogadores foram relacionados. O restante do elenco, formado por 18 atletas, foi liberado na quarta-feira passada, após o jogo contra o Criciúma, e está de férias.

+ Confira a classificação completa da Série B!

“Trabalhamos a competição com 41 atletas, mas depois do jogo passado, passamos a trabalhar com 23 a partir daí. João Pedro e Judivan machucaram e foram vetados. Ideia é, mesmo sem projeção na rodada, honrar a camisa e se entregar ao máximo”, finalizou o treinador.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 38ª Rodada

PARANÁ X BOTAFOGO-SP

Paraná

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto, Vitinho, Matheus Anjos e Bruno Rodrigue; Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Botafogo-SP

Darley; Lucas, Luiz Otávio, Didi e Pará; Pablo, Marlon Freitas , Madson, Murilo Henrique e Bruno José; Henan.

Técnico: Hemerson Maria

Local: Vila Capanema

Horário: 19h15

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Assistentes: Vinicius Melo de Lima (RN) e Luis Carlos de França Costa (RN)