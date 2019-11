Pra quem achava que o Paraná Clube teria um time praticamente reserva na despedida da Série B se enganou. Nesta sexta-feira, contra o Botafogo-SP, às 19h15, na Vila Capanema, o Tricolor vai com força máxima.

O técnico Matheus Costa esboçou o time titular em um jogo-treino contra a equipe sub-20 e colocou em campo o que tem de melhor. Os desfalques contra os paulistas são os zagueiros Rodolfo e Fabrício, suspensos, e o meio-campo Jhemerson, lesionado.

+ Confira tabela e a classificação da Série B!

Com isso, a dupla de defesa deve ser escalada com Leandro Almeida e Eduardo Bauermann. Na meia cancha, a tendência é que Vitinho seja o titular ao lado de Matheus Anjos. O Paraná deve ir a campo com Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto, Matheus Anjos e Vitinho; Bruno Rodrigues e Jenison.

Sétimo colocado, com 55 pontos, o Tricolor não possui mais chances de acesso e pode terminar a competição no máximo na sexta colocação.