O Paraná enfrentará o Botafogo, pela partida de volta da Copa do Brasil 2020, no dia 26 de agosto, uma quarta-feira, às 19h, na Vila Capanema. Após longa paralisação por causa da pandemia de coronavírus, a data do duelo foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No jogo de ida, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para os cariocas, no Engenhão, dia 10 de março. O jogo de volta, inicialmente, estava marcado para 18 de março. Agora, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Vitória paranista por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Já o empate classifica do Botafogo.

A suspensão da partida de volta quase complicou o Paraná no Estadual. O Tricolor entrou em campo na última rodada da primeira fase com uma equipe reserva, dia 15 de março, contra o Toledo, justamente visando o duelo com o Botafogo, que ainda não havia tido o adiamento confirmado e, inicialmente, aconteceria três dias depois.

O Paraná perdeu por 1 a 0 para o Toledo, mas mesmo assim se classificou na oitava posição. O Tricolor acabaria eliminado logo nas quartas de final para o rival Coritiba.

Paraná conta com a grana da Copa do Brasil 2020

Caso avance contra o Botafogo, o Paraná embolsa mais R$ 2 milhões, valor que pode dar ao clube importante fôlego financeiro para a sequência da temporada.

O Tricolor já recebeu R$ 2,69 milhões por chegar à terceira fase, após eliminar Palmas, na fase inicial, e Bahia de Feira de Santana, em vitória dramática na segunda fase. Ou seja, uma classificação agora garante o total de R$ 4,69 milhões em prêmios para o clube nesta edição do mata-mata.

