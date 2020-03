Na busca por subir na tabela do Campeonato Paranaense e se classificar para as quartas de final, o Paraná Clube terá um desafio: melhorar o seu ataque. Até agora, em nove rodadas, o Tricolor fez apenas sete gols, uma marca superior apenas aos três últimos colocados (Toledo, PSTC e União), que marcaram seis cada um.

Para se ter uma ideia, o artilheiro da equipe na temporada, somando Paranaense e Copa do Brasil, é o meia Renan Bressan, que só virou titular recentemente. Ele tem três gols em 2020, seguido do zagueiro Fabrício e do meia Thiago Alves, com dois gols cada.

Atacante mesmo, de ofício, apenas Robson, Raphael Alemão e Marcelo marcaram. Cada um balançou as redes uma vez. O último, inclusive, contou que isso tem sido trabalhado nos treinos, com o técnico Allan Aal pedindo mais frieza dos homens da frente na hora de finalizar.

“A gente vem se cobrando bastante nos treinos para sair os gols nos jogos e estes dois jogos (restantes da primeira fase do Estadual) vão sair os gols. Com o tempo vai começar a sair os gols”, garantiu Marcelo.

