O Paraná ficou no 0x0 com o Cianorte e segue sem vencer na Vila Capanema em 2020. Na tarde deste domingo (09), o Tricolor recebeu o Leão do Vale pela sexta rodada do Campeonato Paranaense em um jogo que o único protagonista foi a chuva intensa. Com o resultado, o time paranista segue na oitava colocação no Estadual, no “limite” para se classificar para a próxima fase.

O primeiro tempo foi de pouco futebol, mas de muita chuva. O Cianorte veio fechado e dificultou que o Tricolor conseguisse armar jogadas perigosas. Se as duas equipes apresentavam um futebol “truncado”, a situação ficou ainda pior assim que uma intensa chuva começou, aos 20 minutos. O gramado ficou com muitos pontos de alagamento e o jogo ficou limitado aos “chutões”. Nenhum dos lados conseguiu criar chances de gol.

Torcida paranista empurrou o time mesmo com a chuva forte em Curitiba. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

A chuva deu uma trégua no intervalo e a condição do gramado melhorou um pouco para a segunda etapa. Ainda assim, foi difícil fazer a bola rolar em toda a etapa final. A primeira grande chance do jogo foi do Cianorte. Aos nove minutos, Rodrigo Alves lançou da esquerda e Hélio Paraíba cabeceou, mas mandou por cima do gol.

O Tricolor, mesmo em casa, não conseguiu fazer valer a vantagem. Sem vencer o bloqueio do time do interior, pouco criou e não chegou nem perto de marcar um gol.

Próximos jogos:

16/02: Vila Capanema: Paraná x Operário

22/02: Ubirajara Medeiros: PSTC x Paraná

01/03: Estádio do Café: Londrina x Paraná

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 6ª RODADA

09/02/2020 (Domingo)

PARANÁ 0X0 CIANORTE

Paraná

Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Kaio (Michel) e Thiago Alves (Ruan); Robson (Marcelo), Raphael Alemão e Rodrigo Rodrigues.

Técnico: Allan Aal

Cianorte

Bruno; Weriton, Maurício Barbosa, Edú Doma e Júnior Prego; Zé Vitor, Morelli, Eduardo e Rodrigo Alves (Lucão); França (Gersimar) e Hélio Paraíba (Montoya).

Técnico: João Burse

Local: Vila Capanema

Árbitro: Robson Babinski

Assistentes: Daniel Cotrim De Carvalho e João Cleber Cecatto Wagner

Cartões amarelos: Paulo Henrique, Michel, Ruan (PRC); Gersimar, Zé Vitor, Bruno, Júnior Prego (CIA)

Renda: R$ 44.740,00

Público pagante: 1.903

Público total: 2.178

