Mesmo já tendo anunciado 16 atletas neste ano, o Paraná vai contar com a chegada de mais reforços na sequência da temporada. Em entrevista coletiva, na tarde desta sexta-feira (7), no Ninho da Gralha, o técnico Allan Aal esclareceu que o time ainda está em formação e que pretende ter, até o final da primeira fase do Campeonato Paranaense, uma equipe considerada ideal, com mais jogadores mais experientes.

Com um grupo praticamente todo reformulado se comparado com o do ano passado, o treinador também acionou muitos atletas das categorias da base para completar o time. Porém, ainda assim, na visão do treinador, faltam jogadores no elenco, sobretudo aqueles que possam vir ‘prontos’.

“A gente precisa de peças mais rodadas, para ter o mínimo possível de improviso em algumas posições. Jogadores com características parecidas para que quando se perca um, possa se manter o nível com outro. Estamos conversando com a diretoria para buscar esse tipo de contratações”, detalhou.

As decisões sobre as posições dos jogadores que estão sendo procurados pelo clube passam por critérios de avaliação e não foram detalhadas pelo comandante. “Infelizmente existem lesões, questões físicas e quedas de produção. Por isso, precisamos buscar alternativas não só nas categorias de base, mas também no mercado”, disse.

Sem ter um número definido de quantos atletas ainda chegarão à Vila Capanema, Allan Aal quer ter a certeza de que após a segunda quinzena de março – quando começam as fases eliminatórias do Estadual – o grupo já esteja fechado.

“Espero que ao chegar nas fases decisivas do Paranaense a gente já esteja com o elenco mais encorpado, sem que precise improvisar”, arrematou.

