Com chances remotas de acesso à Série A, o Paraná Clube terá diversas mudanças para a partida contra o Criciúma, nesta terça-feira, às 19h15, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.O técnico Matheus Costa não conta com o zagueiro Leandro Almeida, o volante Fernando Neto e o atacante Judivan, que cumprem suspensão. Já o meio-campo João Pedro foi vetado pelo Departamento Médico.

Por outro lado, o treinador volta a ter o goleiro Thiago Rodrigues à disposição. Fabrício será o titular na defesa ao lado de Rodolfo. Na meia cancha, Itaqui faz a proteção da defesa ao lado de Luiz Otávio. O restante da equipe será o mesmo que perdeu para o Atlético-GO, na última sexta-feira, em Goiânia. Com isso, o Paraná vai a campo com Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Rodolfo, Fabrício e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui, Matheus Anjos e Jhemerson; Bruno Rodrigues e Jenison.

Em entrevista às rádios Banda B e Transamérica, o técnico Matheus Costa destacou que o Paraná precisa fechar o ano de forma digna. Com isso, vai atrás de duas vitórias – contra Criciúma e Botafogo-SP. “Temos que honrar o nome do Paraná Clube, encerrar a temporada da melhor forma possível. Vamos buscar os seis pontos e depois a gente vai ver em qual posição vamos terminar o campeonato”, disse o treinador. Sobre o duelo frente ao Tigre, Matheus Costa ressaltou que a equipe paranista não vai entrar de “sangue doce” por já estar em uma situação praticamente definida no campeonato.

“É mais uma oportunidade pra cada atleta e quem estiver dentro de campo precisa dar o seu melhor. É uma final pro Criciúma, provavelmente o estádio estará lotado. Temos que ser inteligentes. Brigamos durante toda a competição e não podemos deixar de lutar”, concluiu o comandante do Tricolor.

