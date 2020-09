O Paraná desperdiçou a chance de retomar a liderança da Série B. Em um jogo de poucas chances, o Tricolor ficou no empate com o Brasil de Pelotas, em 1 a 1, neste sábado (26), fora de casa. Bressan abriu o placar para o Tricolor, mas o Xavante empatou aos 40 minutos do segundo tempo.

O resultado deixa a equipe paranista na segunda colocação, com 21 pontos, mas de olho no jogo da Ponte Preta que, se vencer por dois gols de diferença, assume a vice-liderança. O próximo desafio do Tricolor é na terça-feira (29), diante da Chapecoense, na Vila Capanema, em confronto direto na briga pelo acesso.

+ Veja como foi o jogo entre Brasil-RS e Paraná!

O duelo foi marcado pelo equilíbrio no primeiro tempo. O Paraná tinha mais a posse (63%), mas de forma lenta e sem conseguir furar o sistema defensivo do Brasil de Pelotas, que buscava acelerar o jogo e sair no contra-ataque.

A primeira oportunidade, e única, do Tricolor foi aos 27 minutos. Após jogada de Paulo Henrique pelo lado direito, Andrey recebeu de Bressan na ponta esquerda e arriscou um chute cruzado de fora da área. A bola passou perto do gol de Rafael Martins.

O time paranista voltou com um maior volume ofensivo para o segundo tempo. Apesar disso, a zaga do Xavante seguiu com suas boas intervenções. No ataque, em cobrança de escanteio, a equipe da casa chegou com perigo aos 12. Matheus Oliveira cobrou escanteio fechado para o Brasil de Pelotas e acertou o travessão de Alisson.

Debaixo de muita chuva, o duelo ficou morno, com muitos erros de passe. Só aos 32 que o Xavante criou para abrir o placar. Alex Ruan arriscou chute forte, de fora da área, e exigiu uma grande defesa de Alisson.

No lance seguinte, o Paraná saiu em velocidade no contra-ataque. Renan Bressan recebeu na entrada da área pela direita e, com muita categoria, fez o gol tricolor.

Porém, o time gaúcho chegou ao empate em um gol de falta. De longe, o lateral Rodrigo Pereira acertou um chute forte no canto do goleiro Alisson para evitar a vitória paranista.

Ficha técnica

Série B 2020

11ª rodada

26/09/2020

BRASIL-RS 1 X 1 PARANÁ

Brasil-RS: Rafael Martins; Rodrigo Ferreira, Lázaro, Héverton e Alex Ruan; Sousa, Bruno Matias (Cristian) e Matheus Oliveira (Simião); Jarro Pedroso (Rafael), Gabriel Poveda (Luiz Henrique) e Gegê (Matheus Mendes). Técnico: Hemerson Maria.

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean Victor; Higor Meritão, Karl e Renan Bressan (Michel); Marcelo (Gabriel Pires), Andrey (Hurtado) e Bruno Gomes (Léo Castro).Técnico: Allan Aal.

Gols: Bressan, 32/2T. Rodrigo Ferreira, 41/2T.

Cartões amarelos: Sousa e Rafael Vinícius (Brasil de Pelotas). Karl (Paraná Clube)

Local: Bento Freitas, em Pelotas (RS).

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM).

Assistentes: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

