O Paraná revelou o significado da camisa E – número 3 invertido – utilizada pelo zagueiro Thales na partida contra o Vitória, no último sábado (29), pela sexta rodada da Série B.

O uniforme, que chamou a atenção nas redes sociais, é uma homenagem ao primeiro hospital oncopediátrico do estado, o Erastinho, inaugurado nesta terça-feira (1).

“Algumas coisas são únicas em nossas vidas e, ajudar ao próximo, com certeza, é uma delas. Tornamos uma de nossas camisas usadas no sábado, lá em Salvador, única também. Uma homenagem ao primeiro e único hospital oncopediátrico do Paraná, o Erastinho, que foi inaugurado hoje”, explicou o clube em suas redes sociais.

A camisa do Paraná com o número 3 invertido em questão será rifada por R$ 3 mil, com toda a receita revertida para hospital. Serão 300 bilhetes de R$ 10 cada, que podem ser comprados no site do clube.

O Paraná também anunciou que a marca do Erastinho vai estampar o uniforme de aquecimento dos jogadores até o fim do ano.

