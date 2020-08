O Paraná manteve a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Guarani, de virada, por 2×1, em Campinas, na noite desta terça-feira (18). E um personagem chamou a atenção na partida.

O atacante Bruno Gomes largou como titular por conta da saída de Raphael Alemão, negociado com o futebol estrangeiro. No último jogo, diante do Juventude, ele havia entrado no decorrer do confronto e deixado a sua marca.

Desta vez, já entre os onze iniciais, o camisa 9 foi do inferno ao céu no Brinco de Ouro da Princesa. No primeiro tempo, Bruno Gomes deu uma baita furada quando estava na pequena área adversária. Já na etapa final, o atacante não decepcionou quando recebeu o passe açucarado de Paulo Henrique.

“Graças a Deus eu fui feliz em marcar o gol. São dois gols em dois jogos, é uma média boa, mas tem que continuar trabalhando porque ainda não acabou nada”, destacou o jogador ao SporTV.

A tendência é que o atacante siga entre os titulares para o próximo compromisso do Tricolor, que será neste domingo, diante do Operário, às 11h, na Vila Capanema.

