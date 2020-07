O Paraná confirmou na tarde desta terça-feira (21) a contratação do atacante Bruno Gomes, 24 anos, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador já vinha trabalhando no CT Ninho da Gralha, mas aguardava a abertura da janela de transferências para ser registrado.

publicidade

“Tive tempo para essa readaptação. Foi importante para aprimorar a condição física, pois vamos encarar uma maratona pela frente, a partir do mês que vem”, disse o atacante, em entrevista ao site oficial do clube.

Revelado pelo Internacional, Bruno Gomes vinha atuando no futebol europeu, em clubes como Estoril Praia, da Portugal, e Modena, da Itália. “Foram experiências positivas, fora do país. Mas estou muito feliz com esse retorno ao futebol brasileiro e não vejo a hora de poder atuar pelo Paraná Clube”, frisou o atacante.

No Tricolor, o atacante terá a concorrência de Andrey, Raphael Alemão, Rodrigo Rodrigues, Gustavo Mosquito, Marcelo e Keslley.

+ Mais do Tricolor:

+ Clássico entre Coritiba e Paraná tem mudança de horário

+ Renan Bressan é dúvida para o clássico Paratiba

+ Saiba como assistir ao vivo ao clássico entre Coritiba e Paraná

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?