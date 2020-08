O Paraná conseguiu a sua primeira vitória pela Série B. Na noite desta terça-feira (11), o Tricolor recebeu o Avaí na Vila Capanema e o placar foi de 1 a 0, com um gol contra do zagueiro Sallinas já nos minutos finais da partida.

No primeiro tempo, o Paraná encontrou dificuldades de atacar devido ao posicionamento fechado dos catarinenses. Com três zagueiros, o Avaí conseguiu dominar o jogo e não permitiu que o Tricolor tivesse sequer uma finalização perigosa. As melhores chances foram dos visitantes, com Valdívia servindo Victor Sallinas.

Na segunda etapa, o Paraná teve oportunidades, mas não foi efetivo. O time paranista conseguiu uma bola no travessão, aos 10 minutos, quando Gabriel Pires ajeitou e Jhony mandou uma bomba de fora da área. Aos 22, após cobrança de escanteio de Renan Bressan, a bola fica com Raphael Alemão, que cruza uma bola rasteira, da esquerda, na área. Thales, de frente para o gol, perde a chance de colocar o Paraná na frente.

Aos 39 minutos veio o lance capital. A bola rebateu no zagueiro Sallinas dentro da área do Avaí e foi morrer lentamente no gol catarinense. No final, o Tricolor voltou a ter dificuldades na bola aérea e quase tomou o empate, mas, desta vez, conseguiu se segurar. O próximo jogo do Paraná será na sexta-feira (14), na Vila Capanema, diante do Juventude.

Ficha Técnica

SÉRIE B 2020

2ª Rodada

11/08/2020

PARANÁ 1X0 AVAÍ

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan (Hurtado); Gabriel Pires (Bruno Gomes), Gustavo Mosquito (Juninho) e Raphael Alemão (Andrey). Técnico: Allan Aal.

Avaí: Lucas Frigeri; Arnaldo (Iury), Rafael Pereira, Victor Sallinas (Tucão), Betão e Capa; Bruno Silva (Vinícius Jaú), Ralf e Valdívia; Renato (Pedro Castro) e Gastón Rodriguez (Jonathan). Técnico: Geninho

Gol: Sallinas,39 do 2º- (AVA) – contra

Cartão amarelo: Gastón Rodriguez (AVA)

Local: Vila Capanema

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)

Assistentes: Ruan Neres Souza de Queiros (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

