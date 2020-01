O Paraná anunciou na tarde desta terça-feira (21) a contratação do centroavante Rodrigo Rodrigues, 23 anos, para o restante da temporada. O jogador já está no Ninho da Gralha.



“Estava treinando normalmente. Agora é conhecer os novos companheiros, a comissão técnica e aguardar a documentação”, declarou ao site oficial.

Criado na base do Palmeiras, o atacante se profissionalizou no Bahia aos 18 anos e tem passagens pelo Juazeirense-BA, Ferroviário-CE e ABC. No ano passado, ele fez quatro gols em 16 jogos pelo Atlético-GO e nove gols em 27 partidas pelo time do Rio Grande do Norte, com quem tem vínculo.

O setor era uma necessidade do elenco, que conta apenas com Rafael Furtado como referência no ataque. O clube já havia admitido que procurava um nome no mercado para dar mais opção ao técnico Allan Aal. Essa é a 13ª contratação do clube em 2020.



“Foi uma temporada vitoriosa e espero repetir essa trajetória aqui no Paraná. Minha principal característica é a finalização. Procuro sempre uma boa colocação, incomodando os zagueiros e fazendo gols. Estou muito feliz com esse acerto. O Paraná Clube tem muita tradição. A meta é buscar o acesso no Brasileiro”, completou.

