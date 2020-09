O atacante Léo Castro, 26 anos, é o novo reforço do Paraná para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador chega por empréstimo da Ferroviária-SP.

publicidade

Revelado pela Portuguesa, o atleta já passou pelas categorias de base do Coritiba até se profissionalizar no Grêmio Barueri-SP. Na sequência, o atacante ainda rodou pelo futebol paulista, passando por União Barbarense, Nacional, Oeste, Juventus e Red Bull Brasil.

Na atual temporada, Léo Castro fez nove gols em 12 jogos pelo Juventus na disputa da Série A2 do Paulistão. No Paraná, o atacante disputará posição, principalmente, com Bruno Gomes, homem de referência no time titular de Allan Aal.

+ Mais do Tricolor:

+ Lisca nega que tenha provocado presidente do Paraná

+ Paraná é multado por irregularidade em antiga parceria

+ Renan Bressan fica ou sai do Paraná? Meia discute renovação de contrato

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?