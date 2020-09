O goleiro Alisson, na próxima rodada da Série B, vai assumir a ponta e ser o único jogador do Paraná a disputar todas as partidas da competição deste ano. Até o momento, ele e o volante Jhony Douglas atuaram em todos os jogos, mas o camisa 5 cumpre suspensão contra o Brasil de Pelotas, no próximo dia 26, no Rio Grande do Sul.

O arqueiro paranista tem vivido uma temporada cercada de emoções, após ter assumido de vez a titularidade com a saída de Thiago Rodrigues ao final do ano passado.

Alisson vinha fazendo um bom Campeonato Paranaense, quando acabou fraturando o rosto na partida contra o Operário, em fevereiro, que o deixou de fora da sequência da competição.

Com a pausa no futebol brasileiro, por conta da pandemia do coronavírus, o goleiro teve tempo para se recuperar e voltar à meta contra o Coritiba, em julho. Mas, o retorno não foi fácil. O camisa 1 cometeu algumas falhas e chegou a ser bastante contestado pela torcida.

Apesar disso, seguiu prestigiado pelo técnico Allan Aal e tem sido uma das principais peças do elenco na boa campanha na Série B.

“Só erra quem está lá dentro. O que eu fiz foi trabalhar e ajustar. Eu procurei não me abalar, pois sei da importância que é a Série B pra gente. Não tem goleiro que não tenha cometido erros”, ressaltou o goleiro sobre as falhas na volta e o bom momento.

