A temporada de 2017 foi um capítulo à parte na carreira do zagueiro Iago Maidana. Revelado pelo Criciúma e com uma passagem pelas categorias de base do São Paulo, o defensor desembarcou no Paraná com o ano em andamento e era uma verdadeira incógnita para o torcedor – já que o atleta havia disputado apenas um jogo naquela temporada.

Logo em sua estreia, diante do Brasil de Pelotas, na Vila Capanema, Maidana acabou falhando no único gol do clube gaúcho – na ocasião, o Tricolor venceu por 4×1. Mesmo assim, o jogador ganhou prestígio com a comissão técnica, foi mantido entre os titulares pelo técnico Lisca e, na sequência, por Matheus Costa. Para seguir confiante e não perder mais a posição, o defensor contou com a ajuda do capitão e seu parceiro de zaga Eduardo Brock.

“Quando eu cheguei, nós já tínhamos quatro zagueiros. Eu cheguei para ser o quinto jogador da posição. Estava em baixa na minha carreira e foi um desafio pra mim. Assumi a titularidade e isso foi fundamental. O Eduardo Brock teve um papel importante nessa minha retomada. Até hoje, ele é um amigão que eu levo pra minha vida. Tenho honra de dizer que formei a dupla de zaga com ele”, ressaltou o defensor.

Após 26 jogos, cinco gols marcados e o acesso para a Série A conquistado com a camisa paranista, Iago Maidana, que estava emprestado pelo São Paulo, acabou sendo negociado com o Atlético-MG. Mesmo assim, o jogador, que hoje defende o Sport, não esconde a admiração e o respeito pelo Paraná.

“Tenho um carinho muito grande pelo clube e pela cidade. Vivi momentos muito bons em Curitiba. A energia é muito boa. A partir do momento em que entramos em campo, é um sentimento diferente no Paraná. É um clube que recebe muito bem os atletas que dão a vida pela camisa. Com certeza eu voltaria ao Paraná”, concluiu.

