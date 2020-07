O zagueiro Eduardo Bauermann, que estava no elenco do Paraná na última temporada, entrou com uma ação na Justiça contra o clube. A Tribuna do Paraná teve acesso ao documento do processo.

O defensor cobra salários atrasados, direitos de imagem, 13º salário, férias e FGTS. O saldo total da ação é de R$ 177.952,00. Bauermann é mais um atleta do elenco de 2019 a cobrar o Tricolor na Justiça. Anteriormente, o goleiro Thiago Rodrigues, o lateral-direito Éder Sciola e o atacante Jenison já haviam cobrado o clube.

>> Vítima de racismo, zagueiro do Paraná fala sobre crime

No período em que esteve no Paraná, o zagueiro chegou a negociar com o Sint Truidense, da Bélgica, por R$ 2,2 milhões. Porém, o atleta não quis sair do clube e acabou até perdendo espaço entre os titulares por conta da situação.

Bauermann fez 24 jogos com a camisa do Tricolor e marcou um gol. Atualmente, ele defende o América-MG.

